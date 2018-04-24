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الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 08:49 م

«أمن الدولة العليا» تجدد حبس 5 من «ألتراس أهلاوي»

ألتراس أهلاوي
ألتراس أهلاوي
حسام محفوظ
dostor.org/2142708

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس 5 من مجموعة «ألتراس أهلاوي» 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالتحريض على العنف.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق كلف نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في أحداث الشغب التي وقعت أثناء مباراة كرة القدم بين النادي الأهلي، ونادي مونانا الجابوني باستاد القاهرة الدولي في بطولة دورى أبطال إفريقيا باعتبارها تمس أمن وسلامة البلاد، وتعرض المواطنين للخطر.

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