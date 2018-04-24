تعديلات مرورية في منطقة سقوط لافتة إعلانية بـ«ستانلي»

أجرت مديرية أمن الإسكندرية، إجراءات عدة منها عمل تحويلات مرورية في مكان حادث سقوط لوحة إعلانية على أحد المواطنين ووفاته في منطقة «ستانلي»، كما نسقت قوات الحماية المدنية مع الشركات المختصة لرفع آثار الحادث.

وتنصح المديرية المواطنين المتجهين إلى مناطق شرق المدينة من طريق الجيش بسلوك طريق بديلة بدلا من طريق الجيش لوجود تحويلات مرورية بمكان الحادث، ما ترتب عليه وجود كثافات مرورية بالطريق.

