ولاية ألمانية: من غير الممكن ترحيل حارس سابق لبن لادن إلى تونس

أعلنت حكومة ولاية شمال الراين فيستفاليا غربي ألمانيا، أنه لا يزال من غير الممكن ترحيل حارس شخصي سابق لأسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة الراحل، إلى تونس.



جاء في رد من الحكومة على استجواب مقدم من نائبين في برلمان الولاية عن حزب «البديل من أجل ألمانيا».



وأشارت وزارة اللاجئين إلى وجود قرار غير قابل للطعن بعدم ترحيله، والقرار صادر عن المحكمة الإدارية العليا في مونستر في أبريل 2017، وذكرت المحكمة في حيثياتها أن هناك احتمالا كبيرا لتعرض الرجل ويدعى «سامي إيه» (42 عامًا) للتعذيب ومعاملة غير آدمية أو مذلة.



ويعيش «سامي إيه» في مدينة بوخوم في ولاية شمال الراين فيستفاليا بصحبة زوجته وأطفاله، ويتعين عليه يوميًا التسجيل لدى الشرطة، ويحصل سامي على أموال بموجب قانون إعانات طالبي اللجوء، ويبلغ قيمة ما يحصل عليه شهريا 1168 يورو، وفقا لما ذكرته وزارة اللاجئين.



كانت قوات خاصة أمريكية اغتالت بن لادن في منزل في مدينة ابوت اباد الباكستانية في 2011، ويُفْتَرَض أن بن لادن هو العقل المدبر لهجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 على برجي التجارة في الولايات المتحدة، والتي أسفرت عن مقتل نحو 3000 شخص.

