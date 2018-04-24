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تقارير ومتابعات
الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 08:02 م

بالفيديو.. «عبد النور» مسيحي يزين محله بآيات القرآن

عبد النور
عبد النور
محمد حيدر
dostor.org/2142661

بآيات القرآن الكريم يفتتح سامي عبد النور ورشته الصغيرة لتصليح الأحذية بحي السيدة زينب كل يوم، ويستمع إلى آياته وخطب الجمعة، قد يبدو الأمر طبيعيًّا، لكن حين تعرف أن هذه الطقوس اليومية يمارسها شخص مسيحي، هنا يبدو مختلفًا، ما جعلنا نتساءل عن السر في ذلك!

يقول سامي عبد النور، الشهير بـ«سامي الجزمجي»: إن كل الأديان تدعو للسلام والمحبة، وأعز أصدقائه من المسلمين، ويتعاملون معه بإخلاص، موضحا أنه نشأ منذ نعومة أظافره على الحب والاحترام المتبادل.

وأكد عبد النور أن أعز أصدقائه يدعي أحمد، وأنه دائم الاطمئنان عليه، مؤكدًا أن من يصنع الفتنة بين المسيحيين والمسلمين هم بعض المأجورين الذين يسعون لإحداث الخراب والفوضي مقابل المال، وأن المسلم الحقيقي يحترم جاره سواء كان مسيحيًّا أو يهوديًّا، موضحًا أن مسيحيي مصر يحبون المسلمين، وأن أسلوب التفرقة مستحدث وجديد علي مصر.

الأمر ذاته أكده يسري عبد الله، الذي يعمل فني كهرباء، بجوار سامي عبد النور، وتربطهما علاقة أخوة، موضحًا أنهما أكلا معًا أكثر مما أكلا في بيوتهما.

وأضاف يسري أن سامي هو المسيحي الوحيد الذي رآه يستمع للقرآن عند بداية اليوم، وفي يوم الجمعة يستمع إلى إذاعة القران الكريم وخطبة الجمعة، ويعلق آيات من القرآن في محله.

بالفيديو.. «عبد النور» مسيحي يزين محله بآيات القرآن
بالفيديو.. «عبد النور» مسيحي يزين محله بآيات القرآن
بالفيديو.. «عبد النور» مسيحي يزين محله بآيات القرآن
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