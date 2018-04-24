القاهرة : الثلاثاء 24 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:40 م

الدفع بـ«الأمن المركزى والتدخل السريع» للسيطرة على اشتباكات الحجيرات
10:18 ص

مقتل 20 مسلحا من «طالبان» و«القاعدة» في أفغانستان
09:49 ص

الزراعة: حصاد ألف فدان قمح بالمحافظات حتى الآن
07:51 ص

اليوم.. الحكم على هشام جنينة فى واقعة «وثائق عنان»
06:22 م

تصفية 20 قياديًا حوثيًا خلال استهداف موكب الصماد في غارة التحالف
05:52 م

مدير «الاحتياجات التعبوية» بالإحصاء: استعداد تام لمواجهة أى دعوات لشل حركة الدولة
02:57 م

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»
09:51 ص

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى
01:08 ص

«التضامن»: 115 مليون جنيه تعويضات خلال عام
03:23 م

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا
03:10 م

تضم لاعب كرة سابقًا.. ضبط عصابة العملات المزورة في الإسماعيلية
08:19 م

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)
اقتصاد
الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 07:53 م

الكويت توقع آخر عقود تطوير أسطول ناقلات النفط

شركة ناقلات النفط
شركة ناقلات النفط الكويتية
dostor.org/2142650

أعلنت شركة ناقلات النفط الكويتية، اليوم الثلاثاء، عن توقيعها عقدا مع شركة «هيونداي ميبو دوكيارد» الكورية الجنوبية لبناء وتسليم 4 ناقلات منتجات بترولية بقيمة إجمالية 167.6 مليون دولار، ويعد العقد هو المرحلة الرابعة والأخيرة فى عملية تطوير أسطول ناقلات النفط الكويتية التابع لمؤسسة البترول الكويتية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن شركة الناقلات قولها: إن حمولة الناقلة الواحدة ستكون 48 ألف طن ومن المقرر أن تبدأ مرحلة البناء الفعلى للناقلات الجديدة فى فبراير 2019، وتسليم أول ناقلة بعدها بعام والأخيرة فى مايو 2020.

وقالت شركة الناقلات: «باستكمال المرحلة الرابعة ستكون الشركة انتهت من مشروع تحديث وتوسعة أسطولها وفقا للتوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية، وباتت تمتلك أحد أحدث أساطيل نقل النفط والغاز المسال والمنتجات البترولية فى العالم».

موضوعات متعلقة

برميل النفط الكويتي يتراجع 52 سنتًا

قيمتها 30 مليار دولار.. تفاصيل صفقة «البترول» مع «أرامكو»

اليمن يحذر من كارثة بيئية قبالة سواحل «الحديدة» بسبب ناقلة نفط

الكويت تُوقّع عقدًا مع «هيونداي» لبناء 4 ناقلات نفطية

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا

منذ أقل من شهر

«أرامكو» السعودية الشركة الأكثر ربحية في العالم

منذ أقل من شهر

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا

منذ أقل من شهر

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا

منذ أقل من شهر

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد

منذ أقل من شهر

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه

الآن

فوز الروائي إبراهيم نصرالله بجائزة البوكر لعام 2018

وزير التعليم العالي: استراتيجية موحدة للبحث العلمي في مصر

الداخلية تبدأ حملاتها الأمنية بشوارع المحافظات

غدًا.. باريس تستضيف مؤتمرًا دوليا لمكافحة تمويل الإرهاب بمشاركة مصر

الأكثر قراءة

«جنون الدوحة».. 4 محاولات فاشلة من قطر لاغتيال السيسي

عاجل.. أمطار رعدية تضرب القاهرة والجيزة (فيديو)

رئيس البرلمان: يجب الخلاص من موظفي الحكومة

تفاصيل 3 ساعات من الرعب داخل «حجيرات» قنا

ألبومات الصور

ورشة فنية لذوى الاحتياجات الخاصة بـ«بنى عبيد»

«دعم مصر» يعقد اجتماعًا مع مسؤولي التنمية بالمحافظات

مدير أمن البحيرة يوجه الضباط والأفراد بحسن معاملة المواطنين

«محافظة أسوان» يعاني من الباعة الجائلين.. مواطنون: وفروا الأسواق

نجم الساعة

قصة «بيت المقدس» من التعارف فى طرة حتى مبايعة البغدادى

ads
الأكثر قراءة

«جنون الدوحة».. 4 محاولات فاشلة من قطر لاغتيال السيسي

عاجل.. أمطار رعدية تضرب القاهرة والجيزة (فيديو)

رئيس البرلمان: يجب الخلاص من موظفي الحكومة

تفاصيل 3 ساعات من الرعب داخل «حجيرات» قنا

كشكول

المهندس محمد السويدي عضوا خارجيا لمجلس جامعة حلوان

عميد هندسة القاهرة: نسعى لإنشاء برامج جديدة و5 آلاف طالب بالدراسات العليا

رئيس جامعة بني سويف : نموذج محاكاة للمحاكمة الصورية بكلية الحقوق

منصور حسن: فريق بحثي علمي يحصد ثلاثة جوائز عالمية عن اختراع لعلاج سرطان الرئة

الخشت: ياسر عرفات الرئيس الفلسطيني خريج هندسة القاهرة و2017 دفعة الأمل

الأمصار

الجامعة العربية تنظم ندوة حول الاستيطان

ليبيا ودول المغرب العربي تشارك في مشروع "درء التطرف العنيف" بباريس

الفلبين تقدم اعتذارا للكويت بشأن فيديو تهريب سفارتها للعمال

وزير الخارجية المغربي: نتمسك باتفاق الصخيرات

الرئيس الصومالي يثير غضب شعبه بسبب قطر

منوعات

هاشتاج «111 سنة أهلي» يتصدر «تويتر»

إزاحة الستار عن تمثال للناشطة ميليسنت فوسيت خارج البرلمان البريطاني

سياسي ألماني يستغيث بالنجدة عبر «تويتر» لإخراجه من الحمام

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك