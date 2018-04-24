الكويت توقع آخر عقود تطوير أسطول ناقلات النفط

أعلنت شركة ناقلات النفط الكويتية، اليوم الثلاثاء، عن توقيعها عقدا مع شركة «هيونداي ميبو دوكيارد» الكورية الجنوبية لبناء وتسليم 4 ناقلات منتجات بترولية بقيمة إجمالية 167.6 مليون دولار، ويعد العقد هو المرحلة الرابعة والأخيرة فى عملية تطوير أسطول ناقلات النفط الكويتية التابع لمؤسسة البترول الكويتية.



ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن شركة الناقلات قولها: إن حمولة الناقلة الواحدة ستكون 48 ألف طن ومن المقرر أن تبدأ مرحلة البناء الفعلى للناقلات الجديدة فى فبراير 2019، وتسليم أول ناقلة بعدها بعام والأخيرة فى مايو 2020.



وقالت شركة الناقلات: «باستكمال المرحلة الرابعة ستكون الشركة انتهت من مشروع تحديث وتوسعة أسطولها وفقا للتوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية، وباتت تمتلك أحد أحدث أساطيل نقل النفط والغاز المسال والمنتجات البترولية فى العالم».

