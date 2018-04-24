القاهرة : الثلاثاء 24 أبريل 2018
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الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 07:49 م

«فيفا» يسمح للاعب فنلندي بالمشاركة مع روسيا في المونديال

الفنلندي الصاعد سيرجي
الفنلندي الصاعد سيرجي إيريمينكو
أ ش أ
dostor.org/2142643

ذكرت وكالة «آر سبورت»، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سمح للمنتخب الروسي بإشراك لاعب الوسط الفنلندي الصاعد سيرجي إيريمينكو في كأس العالم.

وبحسب الوكالة، ونقلا عن مصادر من الفيفا، فإن إيريمينكو 19 عاما يحق له المشاركة مع المنتخب الروسي في المونديال.

ويلعب إيريمينكو في صفوف سبارتاك موسكو، وسبق له المشاركة مع منتخب فنلندا للشباب، ولكن والده أليكسي إيريمينكو هو لاعب سابق في منتخب روسيا وقضى كل مسيرته في فنلندا.

ويلعب منتخب روسيا في كأس العالم على أرضه، ضمن المجموعة الأولى بجانب مصر وأوروجواي والسعودية.

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