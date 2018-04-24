الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يطالبان بالعودة لمحادثات السلام في سوريا

دعا الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إلى إجراء محادثات سياسية سريعة لإنهاء الحرب السورية المستمرة منذ فترة طويلة، وأضافا أن المكاسب التي حققتها دمشق وحلفاؤها على الأرض لا تقرب البلاد من السلام.



وأشار مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا إلى ذلك في مؤتمر دولي للمانحين لسوريا يستضيفه الاتحاد الأوروبي في بروكسل سعيا لجمع أكثر من ستة مليارات دولار لمساعدة سوريا.



وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني: "نرى أنه في الأيام والأسابيع القليلة الماضية.. لم تؤد المكاسب العسكرية والمكاسب على الأرض والتصعيد العسكري لحل سياسي ولم تجلب أي تغيير.. ما حدث هو العكس".



ومن جانبها قالت موجيريني، إن الشعب السوري هو الذي يستطيع أن يصنع السلام بنفسه.



وتصاعدت الحرب السورية من جديد في الأسابيع الأخيرة مع بدء عملية لسحق آخر معاقل للمعارضة في البلاد.



وتقاتل دمشق وروسيا وإيران مقاتلي المعارضة الذين يسعون للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد كما تنفذ تركيا والغرب عمليات في البلاد، وأشاع إسلاميون متشددون الفوضى في الحرب السورية التي أودت بحياة نصف مليون شخص وشردت الملايين.