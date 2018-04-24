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الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 07:38 م

بروتوكول تعاون بين أكاديمية علوم الطيران والجامعة المصرية الصينية

شريف فتحي
شريف فتحي
محمود السعدى
dostor.org/2142627

شهد شريف فتحي وزير الطيران المدني، حفل توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران والجامعة المصرية الصينية.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتدريب وتخريج كفاءات من الشباب تتماشى مع متطلبات واحتياجات سوق العمل المحلى والعالمى، وبحضور الطيار إلياس صادق رئيس الأكاديمية، والمهندس هاني العدوي رئيس سلطة الطيران المدني، والمهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والدكتور أشرف محمد الشيحى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق ورئيس الجامعة المصرية الصينية، والدكتور عصام محمد إبراهيم نائب رئيس مجلس الأمناء للجامعة المصرية الصينية والدكتور عصام خليفة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمى ولفيف من قيادات الطيران، بالإضافة إلى عدد من طلاب وطالبات الأكاديمية والجامعة.

ووقع كلا من الطيار إلياس صادق رئيس الأكاديمية، والدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة الصينية، بروتوكول التعاون بين الجانبين.

وفي كلمته خلال الاحتفال أكد وزير الطيران المدنى على أهمية تبنى فكرة تطوير أساليب التدريب لخلق قيادات وكفاءات عالية تواكب المستويات العالمية، وذلك باستخدام طرق وآليات مختلفة للتعليم والتدريب تتناسب مع متطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أن وزارة الطيران المدني وهيئاتها وشركاتها التابعة لا تدخر جهدًا فى دعم منظومة التدريب والتى من شأنها أن تدعم مكانة مصر الأقليمية والدولية في مجال التعليم العالى والتدريب.

وفي هذا الصدد؛ رحب الطيار إلياس صادق بالتعاون الأكاديمي المشترك مع الجامعة المصرية الصينية، مشيرًا إلى أنه بمقتضى هذا البروتوكول يمكن لطلاب الأكاديمية الالتحاق بالجامعة المصرية الصينية، للحصول على درجة البكالوريوس في مجالات التخصصات المختلفة التى تمنحها الجامعة بجانب حصولهم على الإجازات المختلفة من سلطة الطيران المدني والتى تعادل درجة البكالوريوس.

وأضاف أنه فى إطار هذا التعاون سيتم إنشاء برامج الدراسات العليا في الإدارة مثل ماجستير مهني الـMBA ودكتوراه مهنى الـ DBA فى تخصصات إدارة الأعمال المختلفة متضمنًا مجال "إدارة الأزمات والكوارث وأمن الطيران المدني"، حيث أدخلت الأكاديمية الماجستير في هذا المجال لأول مرة فى مصر والشرق الأوسط، وذلك وفقًا لخطط واستراتيجيات الوزارة للحد من التهديدات والمخاطر التى تواجه العالم وتهدد أمن وسلامة الطيران العالمى والمطارات.

وأكد رئيس الأكاديمية، أن الأكاديمية تفتح أبوابها بإمكانياتها المعملية والتطبيقية والتمثيلية والميدانية للطلاب الراغبين من الجامعة المصرية الصينية للحصول على إجازة فى التخصصات التى تمنحها الأكاديمية لطلابها، مما يُمكن خريج الجامعة المصرية الصينية من الحصول على إجازة من سلطة الطيران المدنى المصرى للعمل فى المطارات وشركات الطيران.

ومن جانبه؛ أكد الدكتور أشرف الشيحى ان الجامعة الصينية تحرص على تقديم برامج تعليمية وتدريبية بالتعاون مع العديد من مؤسسات الدولة فى مجالات مختلفة، وذلك من خلال دراسة ومراعاة احتياجات سوق العمل، كما تشجع الابتكار والإبداع، وتدعم الأفكار البناءة من خلال الاعتماد على التدريب الأكاديمى والميدانى أثناء الدراسة لتأهيل الطالب للعمل والقدرة على المنافسة.

وأسفر التوقيع عن تكوين فريق الإبداع والابتكار ليكون بمثابة إعلان عن بدء التعاون بين طلاب وطالبات الجامعة المصرية الصينية والأكاديمية المصرية لعلوم الطيران.

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