التحالف العربي يستهدف أهدافًا لميليشيات الحوثي في صعدة

استهدفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، أهدافا لميليشيات الحوثي في معقلهم بمحافظة صعدة، وفي مفرق المخا وقطابا في الساحل الغربي، في إطار عملياته المكثفة لدحر المتمردين.



ونقلت قناة «سكاي نيوز» الإخبارية عن مصادر ميدانية، قولها إن قوات التحالف العربي شنت قصفا مدفعيا وصاروخيا على مواقع متفرقة لميليشيات الحوثي في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة، المعقل الرئيسي للمتمردين.



وأشارت المصادر إلى أن التحالف استهدف تعزيزات عسكرية للميليشيات في مفرق المخا وتجمعات لهم في قطابا، مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وتدمير آليات وعربات عسكرية.

