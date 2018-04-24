الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 07:30 م
سقوط لافتة من أعلى مطعم بالإسكندرية
مريم جبل
dostor.org/2142616
ترددت أنباء عن سقوط لافتة إعلانية ضخمة من أعلى أحد محلات الأطعمة الشهيرة، بمنطقة ستانلي بالإسكندرية، وأنباء عن وفيات وسنوافيكم بالتفاصيل.
ترددت أنباء عن سقوط لافتة إعلانية ضخمة من أعلى أحد محلات الأطعمة الشهيرة، بمنطقة ستانلي بالإسكندرية، وأنباء عن وفيات وسنوافيكم بالتفاصيل.
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