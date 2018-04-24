«سياحة النواب» تناقش موازنة «الطيران المدني»

عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، اجتماعا بحضور ممثلين عن وزارة الطيران المدني، ووزارة المالية، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لمناقشة مشروع موازنة ديوان عام وزارة الطيران المدني للسنة المالية 2018/2019، ومشروع موازنة الهيئة العامة للأرصاد الجوية للسنة المالية 2018/2019، ومشروع موازنة صندوق دعم وتطوير الطيران المدني للسنة المالية 2018/2019.



وشددت سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، على أهمية تطوير منظومة الرادارات في مصر، واقترحت على ممثلي وزارة الطيران المدني أن تطرح اللجنة توصية بشأن زيادة أي مبالغ مطلوبة في الموازنة من أجل شراء وتطوير أجهزة الرادار، نظرًا لأهمية الأمر، ولتلافي أي آثار سلبية قد تنتج عن عدم كفاءة المنظومة.



وأوصت "سياحة النواب" بضرورة إعداد الطيارين المطلوبين لقيادة الطائرات الحديثة التي ستصل في بداية العام المقبل، حتى تكون شركة مصر للطيران مستعدة لتشغيل هذه الطائرات فور وصولها.