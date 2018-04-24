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اقتصاد
الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 07:24 م

تحسن غير متوقع لثقة المستهلكين في أمريكا خلال الشهر الحالي

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
dostor.org/2142609

أظهر تقرير صادر عن معهد «كونفرانس بورد» المستقل للدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تحسن ثقة المستهلكين
في أمريكا خلال أبريل الحالي على خلاف توقعات المحللين، وذلك بعد تراجعها الشهر الماضي.

وذكر المعهد ومقره في نيويورك، أن مؤشره لقياس ثقة المستهلكين ارتفع خلال الشهر الحالي إلى 128.7 نقطة مقابل 127 نقطة خلال مارس الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر خلال الشهر الحالي إلى 126.1 نقطة مقابل 127.7 نقطة خلال الشهر الماضي وفقا للبيانات الأولية.

وقالت لين فرانكو مدير إدارة المؤشرات الاقتصادية في «كونفرانس بورد»، إن «بشكل عام مستويات ثقة المستهلكين ما زالت قوية، وتشير إلى أن الاقتصاد سيواصل النمو بوتيرة قوية خلال الشهور المقبلة».

جاء هذا الارتفاع غير المتوقع للمؤشر الرئيسي لثقة المستهلكين جزئيا نتيجة تحسن تقييم المستهلكين للأوضاع الراهنة، إذ ارتفع مؤشر تقييم الموقف الراهن من 158.1 نقطة خلال مارس الماضي إلى 159.6 نقطة خلال الشهر الحالي.

وتراجعت نسبة المستهلكين الذين يرون أن أحوال الأعمال «جيدة» إلى 35.2% خلال الشهر الحالي مقابل 37.6% خلال الشهر الماضي، في حين تراجعت نسبة الذين يرون أن الأحوال «سيئة» إلى 11.3% مقابل 13.3% خلال الشهر الماضي.

وتباينت نظرة المستهلكين نحو سوق العمل حيت تراجعت نسبة الذين يرون أن الوظائف وفيرة إلى 38.1% خلال أبريل الحالي مقابل 39.5% خلال الشهر الماضي، في حين تراجعت نسبة الذين يرون من الصعب الحصول على وظيفة إلى 15.2% مقابل 15.7% خلال الفترة نفسها.

وقالت «لين» إن توقعات المستهلكين على المدى القصير تحسنت، حيث تراجعت نسبة الذين يتوقعون تدهور دخولهم خلال الشهور المقبلة إلى أقل مستوى لها منذ ديسمبر 2000.

وارتفع مؤشر التوقعات إلى 108.1 نقطة خلال أبريل الحالي الحالي مقابل 106.2 نقطة خلال مارس الماضي، في حين ارتفعت النسبة المئوية للذين يتوقعون تحسن أوضاع قطاع الأعمال خلال الشهور الستة المقبلة إلى 24.5% مقابل 23.2% في الشهر الماضي، في حين تراجعت نسبة الذين يتوقعون تدهور الأوضاع إلى 9.7% من 10.2% خلال الفترة نفسها.

كما جاءت نظرة المستهلكين نحو سوق العمل أكثر تفاؤلا حيث بلغت نسبة الذين يرون زيادة الوظائف خلال الشهور المقبلة 19.5% خلال الشهر الحالي مقابل 18.9% خلال الشهر الماضي. في حين استقرت نسبة الذين يتوقعون تراجع عدد الوظائف المتاحة إلى 12.5% خلال الشهر الحالي.

ومن المقرر أن تصدر جامعة ميشيجان الأمريكية يوم الجمعة المقبل بياناتها المعدلة بشأن ثقة المستهلكين خلال الشهر الحالي.

ويتوقع المحللون ارتفاع القراءة النهائية لمؤشر الثقة إلى 98 نقطة مقابل 97.8 نقطة في القراءة الأولية، في حين كان المؤشر قد سجل في مارس الماضي 101.4 نقطة.

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