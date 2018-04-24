الأمير هاري وخطيبته يختاران جوقة موسيقية لإحياء مراسم زفافهما

قال الأمير هاري وخطيبته الممثلة الأمريكية ميجان ماركل، الثلاثاء، إنهما اختارا جوقة انجيلية مشهورة لإحياء مراسم زفافهما، حيث يشارك فيها عازف تشيلو حائز على جوائز ومغني من ويلز.



قال قصر كينسينجتون، وهو مقر إقامة الخطيبين بالعاصمة البريطانية لندن في بيان: " أبدى الأمير هاري والانسة ماركل قدرا كبيرا من الاهتمام والعناية باختيار الموسيقى أثناء مراسم الزفاف، والتي ستضم عددا من أعمال التراتيل والأغاني المعروفة".



وسوف تتولى جوقة "كينجدوم" إحياء مراسم الزفاف المقررة يوم 19 مايو المقبل في كنيسة سان جورج في قلعة وندسور.



وقالت كارين جيبسون رئيسة الفرقة ومؤسستها في بيان عبر قصر كينسينجتون إن "جوقة كينجدوم يشرفها حقا أن يتم دعوتها للغناء خلال زفاف الأمير اري والأنسة ماركل، وهي متحمسة للغاية للمشاركة في مثل هذه اللحظة التاريخية".



ومن المتوقع أن يحضر الحفل حوالي 600 ضيف، فضلًا عن مئات آخرين بينهم أفراد من الجمهور سوف يشاهدون فعاليات الحفل من داخل قلعة وندسور.