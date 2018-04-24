محافظ الجيزة يهنئ السيسي والقوات المسلحة بعيد تحرير سيناء

بعث اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ36 لتحرير سيناء.



وأرسل المحافظ برقيات تهنئة للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء أركان حرب أيمن عبدالحميد عامر قائد المنطقة المركزية العسكرية، واللواء أركان حرب عبدالفتاح سالم حرحور محافظ شمال سيناء واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

