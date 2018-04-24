«كهرباء الغربية»: فصل التيار عن شرق المحلة الجمعة المقبل
أعلنت شركة كهرباء شرق الغربية انقطاع التيار الكهربائي عن محطة محولات شرق المحلة (كفر حجازى) الجمعة المقبل من السابعة صباحًا وحتى التاسعة صباح نفس اليوم؛ لإجراء الصيانة الدورية.
وقال المهندس أشرف محمد الحسيني، رئيس قطاع كهرباء شرق، إنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن المناطق الآتية "منشية البكرى – الغفران - محطة المياه بالمشتل – منطقه الششتاوى – محطة الإرسال التليفزيونى – خلف منشية البكرى – منطقة الشون – سكة زفتى – الجمهورية – مدينة العمال – المنطقة الصناعية – منطقة الجراج – شهداء بدر – أبو دراع – السكة الحديد – بركات – مستشفى الدرن – المنشية - شبرابابل – الكمالية – كفر حجازى – العزيزية – ميت حبيب – شبراملس – صفط تراب الجديد – ريف المصانع – الهياتم".