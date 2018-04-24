محافظة دمياط تعلن آخر موعد لتلقي طلبات تقنين أراضي الدولة

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد، محافظ دمياط، أن آخر موعد لتلقي طلبات التقنين الخاصة بالتعديات على أراضى الدولة 14 يونيو المقبل، وإلاّ سيتم تنفيذ الإزالة الفورية وفقا لأحكام القانون 144 لسنة 2017.



جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، الثلاثاء، مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى لمتابعة الأعمال الخاصة بالنظافة والرصف بنطاق المحافظة.



ووجّه المحافظ بتكثيف حملات النظافة ورفع تجمعات القمامة بجميع المناطق صباحا ومساء، مطالبًا بإزالة جميع المطبات العشوائية طبقا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء وعمل حصر بما تم إزالته.



وشدد على رؤساء الوحدات المحلية بتطبيق الغرامة التي تم إقرارها مسبقا وقدرها ألف جنيه للمخالفين برش المياه على الأسفلت لافتًا إلى أنه سيتم تخصيص مبالغ مالية لصيانة معدات الوحدات المحلية بالكامل إضافة الى دعمها بجميع الإمكانيات، مطالبًا بتكثيف الجهود للارتقاء بمستوى النظافة بالمحافظة.