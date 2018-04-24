«عبد السميع»: سلسلة «الإبداع الشعري» لا يقتصر دورها على النشر

تم تخصيص ندوة شهرية لمناقشة إصدارات سلسلة "الإبداع الشعري" والتي يرأس تحريرها الشاعر فتحي عبد السميع، بمركز القاهرة للكتاب.



وقال فتحي عبد السميع، رئيس تحرير السلسلة، إن الندوات تأتي كجزء لا يتجزأ من نشر الكتاب، لأن الكثير من الكتب تلفظ أنفاسها بعد صدورها بسبب غياب الضوء الإعلامي والنقدي، وواجب السلسلة لا يقتصر على نشر الكتاب فقط، بل لا بد وأن يمتد لخدمة ما بعد النشر، ورعاية الكتاب لفترات طويلة، فالهدف هو تحقق المبدع لا مجرد نشر كتاب له، وعملية التحقق تحتاج إلى تضافر جهود كثيرة، ومن الظلم تركها للمبدع، ولا بد من وجود دور للمؤسسات في دعم مسيرته، لا بالحفاوة فقط بل بالنقد والتحليل والكشف.



وأضاف عبد السميع، في تصريح خاص لـ«الدستور»، "أتمنى أن تعمم تلك الرؤية وأن يكون دور المؤسسات في النشر، خطوة أولى تتبعها خطوات أخرى مثل متابعة توزيع الكتاب بشكل جيد، وتخصيص ندوات لمناقشة الكتاب".



يُذكر أن أولى ندوات سلسلة الإبداع الشعري تبدأ بمناقشة ديوان "وماذا يفعل الرومانسيون غير ذلك؟"، للشاعر إبراهيم البجلاتي، مساء الاثنين 7 مايو، ويشارك في المناقشة الشاعر رفعت سلام، وتدير الندوة الصحفية والكاتبة غادة قدري.