نقل مصابي الوفد الصينى إلى مستشفى مصطفى كامل بالإسكندرية

أكد الدكتور تامر حامد، مدير مستشفي القباري، أن الحالات التى أصيبت فى حادث اصطدام أتوبيس الوفد الصينى بطريق الإسكندرية الصحراوى، اليوم الثلاثاء، كانت بحاجة إلي أشعة مقطعية علي الصدر والمخ والبطن وتم تحويل خمسة حالات لمستشفي مصطفي كامل العسكري، وثلاثة حالات لمستشفي العامرية، وبذلك لايوجد حالات بمستشفي القباري.



وبناءً على توجيهات الدكتورة عزة الفناجيلى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، ولا توجد أى حالات، الآن، فى أى من المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية.



يُذكر أن سيارة "ميكروباص" انقلبت، اليوم الثلاثاء، بها وفد صينى، ببحيرة مريوط، أمام مجمع شركات البترول بالطريق الصحراوى، القاهرة - الإسكندرية، مسفرة عن إصابة 10 أفراد ووفاة 3 آخرين.

