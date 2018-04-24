بث مباشر لاجتماع الأنبا يؤانس بكاندرائية الملاك ميخائيل بأسيوط
بدأ منذ قليل، اجتماع الثلاثاء الأسبوعي للأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها، في كاتدرائية الملاك ميخائيل في أسيوط.
وأتت عظة الاجتماع الأسبوعي تحت عنوان «محبة الله».
شاهد من هنا
بدأ منذ قليل، اجتماع الثلاثاء الأسبوعي للأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها، في كاتدرائية الملاك ميخائيل في أسيوط.
وأتت عظة الاجتماع الأسبوعي تحت عنوان «محبة الله».
شاهد من هنا
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