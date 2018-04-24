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الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 07:07 م

فرنسا تطالب باحتواء نفوذ إيران في العراق واليمن ولبنان

ماكرون
ماكرون
محمد عمر
dostor.org/2142585

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم بمجابهة النفوذ الإيراني في العراق واليمن ولبنان، محملا إياها الكثير من الاضطرابات في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بين ماكرون ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الابيض.

وبشأن أنشطة إيران النووية وتطويرها للصواريخ الباليسيتة، قال ماركون "على إيران وقف أنشطتها الباليستية"، وذلك حسب ما نقلت قناة سكاي نيوز بالعربية.

وطالب الرئيس الفرنسي بالعمل على اتفاق نووي جديد مع إيران بدلا من الذي تم توقيعه عام 2015.

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