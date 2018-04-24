الرياض: القوات الجوية السعودية اصطادت الهالك صالح الصماد

أكد الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، سفير السعودية لدى واشنطن أن القوات الجوية السعودية هي من قتلت صالح الصماد، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى الذي شكّلته جماعة الحوثي في اليمن لإدارة المناطق الواقعة تحت سيطرتهم.



قال بن سلمان، في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر اليوم "تمكن الأبطال في القوات الجوية الملكية السعودية بحمدالله من استهداف القيادي في المليشيات الحوثية صالح الصماد بنجاح".



وأضاف "وهو الهالك الذي توعد بأن يكون هذا هو عام اطلاق الصواريخ البالستية على المملكة، فأتاه الرد من الأبطال تحت قيادة سمو سيدي وزير الدفاع".



وأعلنت جماعة الحوثي رسميًا أمس عن مقتل الصماد الرجل الثاني في الجماعة في غارة للتحالف العربي على محافظة الحديدة استهدفت سيارة الصماد وبعض القيادات الحوثية.