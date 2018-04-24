دعوى قضائية ضد ألماني تسبب في قتل وإصابة 50 شخصًا

أعلن الادعاء الألماني، الثلاثاء، عن تحريك دعوى قضائية ضد رجل تسبب في وقوع انفجار في شركة باسف للكيماويات ما تسبب في مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص.



وقعت الحادثة في 17 أكتوبر 2016 عندما قام المتهم، 62 عامًا، موظف بشركة خاصة في صناعة خطوط الأنابيب، بقطع أنبوب خطأ، ما أحدث الانفجار الذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 45 آخرين.



وأوضح الادعاء أنه تم تحريك الدعوى للاشتباه في إهمال المتهم ما أدى إلى مقتل وإصابة أشخاص وحدوث انفجار.



وحسب التحقيقات الحالية، فإن الادعاء خلص إلى أن المتهم كان لديه تكليف بفصل وصلة بروبلين فارغة باستخدام جلاخة زاوية (آلة قطع)، ويتهم الادعاء الرجل بأنه أحدث القطع بلا مبالاة في ماسورة مجاورة، وتسرب الخليط الموجود في الماسورة واشتعل بواسطة الشرر المتطاير من آلة القطع.



وتسبب الحريق في اندلاع مزيد من الحرائق في مواسير أخرى وفي النهاية انفجرت خط أنابيب غاز الإيثلين وتسبب الانفجار أيضا في حدوث إصابات خطيرة للرجل.



وستبت محكمة الاستئناف في مدينة فرانكنتال في قبول الدعوى وبدء الإجراءات الرئيسية، ومن الممكن أن يُحْكَم على المتهم بغرامة مالية أو بالسجن لمدة تصل إلى 5 أعوام.