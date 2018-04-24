العائد على الديون الأمريكية يتجاوز 3%

سيطرت موجة بيعية داخل أسواق السندات للمرة الثانية على التوالي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليتجاوز العائد على الديون الأمريكية مستوى 3%.



وتتواصل العوائد على السندات اتخاذ الاتجاه الصاعد تزامنًا مع تزايد التكنهات بشأن تسارع معدلات التضخم إضافة إلى احتمالية أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بأكثر من 3 مرات هذا العام.



وصعد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى مستوى 2.987%، وكان عائد السندات الحكومية بالولايات المتحدة طويل الآجل سجل مستوى 3.001% في وقت سابق من الجلسة للمرة الأولى منذ يناير 2014.



وفي حالة تجاوز العائد على السندات الحكومية لآجل 10 سنوات مستوى 3.047% سيكون هذا هو أعلى مستوى منذ يوليو 2011.



كما زاد العائد على السندات الأمريكية لآجل عامين إلى 2.491%، كما صعد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 30 عامًا إلى 3.158%، ويرتفع العائد على الديون الحكومية مع تراجع أسعار السندات.

