فوز الروائي إبراهيم نصرالله بجائزة البوكر لعام 2018

فاز الروائي إبراهيم نصرالله بالجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر» لعام 2018، عن روايته حرب الكلب الثانية.



يُذكر أن دورة 2018 شهدت تنافس ست بين روايات "زهور تأكلها النار" للكاتب السودانى أمير تاج السر، الصادرة عن دار الساقى، و"الحالة الحرجة للمدعو ك" للكاتب السعودى عزيز محمد السعودية، و"ساعة بغداد" للكاتبة العراقية شهد الراوى الصادرة عن دار الحكمة، ورواية "حرب الكلب الثانية" للكاتب الفلسطينى إبراهيم نصر الله، الصادرة عن الدار العربية للعلوم ناشرون، ورواية "الخائفون" للكاتبة السورية ديمة ونّوس، ورواية "وارث الشواهد" للكاتب الفلسطينى وليد الشرفا.



ويحصل الفائز بالبوكرعلى مبلغ 60 ألف دولار، بينما يحصل من وصل للقائمة القصيرة على مبلغ 10 ألاف دولار.