«آبل» تبدأ سداد متأخراتها الضريبية لأيرلندا

تبدأ شركة «آبل» في سداد 13 مليار يورو من الضرائب المتأخرة إلى الحكومة الأيرلندية اعتبارًا من مايو المقبل، وهي الخطوة التي تأتي بعد 19 شهرًا من قرار بروكسل.



وقال وزير المالية الإيرلندي باسكال دونوهو في تصريحات للصحفيين، اليوم الثلاثاء، إنه سيوقع اتفاقا قانونيا اليوم مع شركة «آبل» عبر إنشاء صندوق الضمان.



كانت المفوضية الأوروبية أفادت بأن عملاق التكنولوجيا تلقت مساعدات غير قانونية من «دبلن» عبر نظام ضريبي غير عادل.



وأضاف: أنه تحدث مع مارجريت فيستاجر مفوضة الاتحاد الأوروبي؛ للمنافسة بشأن الاتفاق مع شركة «آبل».



وأوضح وزير المالية الإيرلندي أنه سيتم الانتهاء من برنامج الدفع بالكامل بحلول نهاية سبتمبر المقبل.



وبحلول الساعة 3:17 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سهم «آبل» بنسبة 0.9% إلى 163.72 دولار.

