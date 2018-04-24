بث مباشر لحفل إعلان جائزة البوكر 2018

بدء منذ قليل، حفل الجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر» للعام 2018 بفندق الفيرمونت باب البحر في أبوظبي، وذلك للإعلان عن اسم الرواية الفائزة فى دورة 2018.



وتم اختيار إبراهيم نصرالله،عن روايته "حرب الكلب الثانية"، كما شاركت الروائية شهد الراوي، ووليد الشرفا، وديمة ونوس، في القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2018، وكشف عن أسمائهم لجنة التحكيم التي يرأسها الأكاديمي والمترجم والروائي والشاعر الأردني إبراهيم السعافين، في مؤتمر صحفي بمؤسسة عبد الحميد شومان، بعمان.



ويحصل كل من المرشحين الستة فى القائمة القصيرة على 10.000 دولار أمريكى، كما يحصل الفائز بالجائزة على 50.000 دولار أمريكى إضافية.



