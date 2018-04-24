إسرائيل تهدد بتدمير بطاريات الصواريخ الروسية في سوريا

هدد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، افيغدور ليبرمان، الثلاثاء، بقصف وتدمير منظومة الدفاع الجوي الروسية الصنع المتطورة من نوع اس-300، التي تزمع روسيا تزويد الجيش السوري بها، في حال استخدمت ضد الطيران الحربي الإسرائيلي.



وقال ليبرمان في حديث الى موقع واينت لصحيفة يديعوت أحرونوت في شريط فيديو تعليقا على عزم روسيا على تزويد القوات السورية بمنظومات اس-300 المضادة للطيران "من المهم بالنسبة إلينا أن لا تستخدم الأسلحة الدفاعية التي يسلمها الروس الى سوريا ضدنا، وإذا اطلقوا النيران على طائراتنا فسندمرهم".



جاء كلام ليبرمان في أعقاب قيام صحيفة كومرسانت الروسية المعروفة بجديتها، بنقل كلام عن مصادر عسكرية ودبلوماسية روسية مفاده "اذا هاجمت اسرائيل منظومات الدفاع اس-300، فستكون النتائج كارثية على جميع الأطراف".



وبحسب صحيفة كومرسانت فإن بطاريات الصواريخ هذه ستسلم إلى القوات السورية مجانا وقريبا جدا.



وهذه الانظمة الروسية الصنع قادرة على اعتراض طائرات أو صواريخ، ما قد يعقد توجيه ضربات جوية في الاراضي السورية.



وأكدت الصحيفة الروسية أن الصواريخ من نوع اس-300 موجودة حاليا في قاعدة طرطوس، في حين أن صواريخ اس-400 الاكثر تطورا موجودة في قاعدة حميميم.



وأضاف ليبرمان: "نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، لكننا لن نسمح لايران بان تستخدم انظمة اسلحة متطورة تستهدف إسرائيل، وإذا استهدفنا باطلاق نار فسنرد، ولا نبالي اذا كانت هناك اس-300 او اس-700 او اي شيء اخر".



وأكد ليبرمان أن وجود صواريخ اس-300 واس-400 في سوريا "لن يقيد تحركات اسرائيل".



كما أوضح وزير دفاع الاحتلال الاسرائيلي أن منظومات الصواريخ هذه موجودة في سوريا بايدي الجيش الروسي حاليا وهي لا تعمل ضدنا، ونحن في خط مفتوح مع الروس منذ سنوات ونجحنا في منع اي احتكاك بيننا، اما من عمل ضدنا فهم السوريون وقد دمرنا مواقعهم".



وتابع ليبرمان "من جانبنا ليست لدينا خطوط حمراء بالنسبة لامننا وامن مواطنينا، نحن نعمل بكل حرية عندما يتعلق الامر بامننا".



وسبق ان اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأسبوع الماضي أن موسكو، بعد القصف الاميركي البريطاني الفرنسي الاخير ضد مواقع في سوريا "لم تعد تتحمل أي مسؤوليات أخلاقية ازاء الحلفاء الغربيين"، كانت تحول حتى الان دون تزويد دمشق بمنظومات اس-300".



ووقعت روسيا وسوريا اتفاقية عام 2010 لتسليم اس-300 الى الجيش السوري.



وقال بوتين في حديث صحافي العام الماضي "لدينا عقد تسليم صواريخ اس-300 الى سوريا، وقد سلمنا بعض مكوناتها لكننا لم ننه العملية وهي معلقة حاليا لعدم كسر توازن القوى".



والمعروف ان اسرائيل تضغط على روسيا لعدم تسليم دمشق هذا النوع من الصواريخ.