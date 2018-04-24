ترامب: رئيس كوريا الشمالية كان «منفتحًا جدًا»

اعتبر الرئيس الأمريكي دونال ترامب أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون كان "منفتحًا جدًا"، وذلك في إطار اعلانه تجميد التجارب النووية، والسعي للدخول في مفاوضات مع المجتمع الدولي بشأن برنامجهم النووي.



وقال ترامب على هامش لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في واشنطن، إن بلاده اتخذت عددًا من القرارات المهمة في سوريا إلى جانب حلفائها، مشيرا الى العدوان الثلاثي الذي نفذته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على سوريا.



وأضاف: "نريد أن نكون أقوياء وموحدين ونواجه المستقبل بفخر، وفرنسا وأمريكا ستعملان إلى الأبد في قضية نبيلة، قضية للحرية والسلام".



ويجري ماكرون زيارة تستمر ثلاثة أيام إلى واشنطن لبحث عدد من القضايا، مؤكدا تعاونه مع ترامب في مواجهة اسلحة الدمار الشامل لدى إيران وكوريا الشمالية.