القاهرة : الثلاثاء 24 أبريل 2018
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الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 06:16 م

الداخلية تبدأ حملاتها الأمنية بشوارع المحافظات

الحملاتها الأمنية
الحملاتها الأمنية
عمرو المزيدي
dostor.org/2142497

شنت الأجهزة الأمنية بعدد من المحافظات، اليوم الثلاثاء حملات أمنية ومرورية وتموينية لضبط الخارجين عن القانون، تجار المواد المخدرة ومروجيها وحائزي الأسلحة النارية والقضايا التموينية، بالإضافة إلى إزالة التعديات بكافة صورها.

ففي المنيا، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 18 قطعة سلاح ناري متنوعة بدون ترخيص و109 طلقات، وضبط 9 قضايا اتجار مخدرات، تحرير2787 مخالفة مرورية وضبط 5 سائقين، لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة، وتم تنفيذ 1600 حكم قضائي متنوع وضبط 21 قضية مسطحات، و62 قضية تموينية متنوعة.

وفي الأقصر، قرر المحافظ محمد بدر اليوم غلق 27 محلا تجاريًا، لإدارتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك في إطار السعي لضبط الأسواق وإحكام سيطرة القانون.

وفي الشرقية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 عاطلين و500 ألف قرص مخدر وقطعتين سلاح أبيض ومبلغ مالي جراء عمليات البيع، حيث كانوا يستخدمون سيارة ملاكى لتوزيع تجارتهم على عملائهم وتم رصد تحركاتهم وضبطهم بمدينة أبو كبير.

وفي قنا، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط وتنفيذ 5317 حكما قضائيا متنوعا وضبط 15 عنصرا إجراميا، وضبط 7 متهمين وبحوزتهم 11 قطعة سلاح ناري متنوعة، وتحرير 896 مخالفة مرورية، وضبط متهم بحوزته 300 جرام من جوهر الحشيش المخدر و30 قضية تموينية متنوعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية من ضبط 90 هاربًا من أحكام قضائية متنوعة، و4 قطع أسلحة نارية متنوعة، و7 قضايا مخدرات متنوعة، وضبط 8 متهمين من قضايا متنوعة وتحرير 1090 مخالفة مرورية.

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