إياد علاوي يبحث مع سفير روسيا بالعراق ملف الانتخابات البرلمانية

بحث نائب رئيس الجمهورية العراقي إياد علاوي، الثلاثاء، مع السفير الروسي لدى العراق ماكسيم ماكسيموف ملف الانتخابات التشريعية المقبلة وأهمية الحفاظ على نزاهتها.



وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس الجمهورية، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن نائب رئيس الجمهورية بحث، خلال لقائه مع السفير الروسي لدى العراق، ملف الانتخابات البرلمانية المقبلة وأهمية الحفاظ على نزاهتها واستقلاليتها.



وأضاف أن الاجتماع أكد أن أي تدخل خارجي في الانتخابات أو نتائجها ستكون له تداعيات سلبية وخطيرة، موضحا أن علاوي أكد ضرورة حل العقدة السورية وفق قاعدة وإعلان (جنيف 1) وبما يخدم وحدة سوريا وسلامة أهلها ويحقق ما يصبو إليه شعبها الكريم.



ووافق مجلس النواب العراقي في وقت سابق، على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر 12 مايو المقبل.