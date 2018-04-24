محافظ بورسعيد يهنئ السيسي بذكرى تحرير سيناء

هنأ محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.



وقال المحافظ، في بيان اليوم، إن تحرير سيناء ستظل ذكرى مضيئة في قلوب كل المصريين، موجها التحية والتقدير لجيش مصر العظيم الذي تصدى لجميع الغزاة منذ فجر التاريخ وسجل إنجازات خالدة دفاعًا عن أمن مصر واستقرارها، متمنيًا لمصر وشعبها مزيدًا من التقدم والنجاح على الصعيدين السياسي والاقتصادي لاستكمال مسيرة الإنجازات غير المسبوقة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس السيسي.