ماكرون: سنواجه أسلحة دمار إيران وكوريا الشمالية

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن باريس والولايات المتحدة سيعملا على مواجهة أسلحة الدمار الشامل لدى كل من إيران وكوريا الشمالية.



جاء ذلك في كلمة له لدى استقباله من قبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض، الثلاثاء.



وأضاف ماكرون "فرنسا والولايات سيهزمان الإرهاب، وسنواجهه على أراضينا والشرق وإفريقيا، وسننهي أسلحة الدمار الشامل في كوريا الشمالية وإيران وأي مكان".



وبدأ ماكرون زيارة لواشنطن الإثنين، تستمر 3 أيام، وهي الأولى له منذ توليه الرئاسة.



وشدد ماكرون على أنه ونظيره الأمريكي، سيعملان على ازدهار البلدين، وتطوير الاقتصاد والتجارة الحرة وحماية الطبقات الوسطى.