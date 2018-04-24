القاهرة : الثلاثاء 24 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:40 م

الدفع بـ«الأمن المركزى والتدخل السريع» للسيطرة على اشتباكات الحجيرات
10:18 ص

مقتل 20 مسلحا من «طالبان» و«القاعدة» في أفغانستان
09:49 ص

الزراعة: حصاد ألف فدان قمح بالمحافظات حتى الآن
07:51 ص

اليوم.. الحكم على هشام جنينة فى واقعة «وثائق عنان»
06:22 م

تصفية 20 قياديًا حوثيًا خلال استهداف موكب الصماد في غارة التحالف
05:52 م

مدير «الاحتياجات التعبوية» بالإحصاء: استعداد تام لمواجهة أى دعوات لشل حركة الدولة
02:57 م

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»
09:51 ص

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى
01:08 ص

«التضامن»: 115 مليون جنيه تعويضات خلال عام
03:23 م

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا
03:10 م

تضم لاعب كرة سابقًا.. ضبط عصابة العملات المزورة في الإسماعيلية
08:19 م

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)
عالم
الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 06:09 م

ماكرون: سنواجه أسلحة دمار إيران وكوريا الشمالية

ماكرون
ماكرون
dostor.org/2142476

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن باريس والولايات المتحدة سيعملا على مواجهة أسلحة الدمار الشامل لدى كل من إيران وكوريا الشمالية.

جاء ذلك في كلمة له لدى استقباله من قبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض، الثلاثاء.

وأضاف ماكرون "فرنسا والولايات سيهزمان الإرهاب، وسنواجهه على أراضينا والشرق وإفريقيا، وسننهي أسلحة الدمار الشامل في كوريا الشمالية وإيران وأي مكان".

وبدأ ماكرون زيارة لواشنطن الإثنين، تستمر 3 أيام، وهي الأولى له منذ توليه الرئاسة.

وشدد ماكرون على أنه ونظيره الأمريكي، سيعملان على ازدهار البلدين، وتطوير الاقتصاد والتجارة الحرة وحماية الطبقات الوسطى.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 9 ساعات

مقتل 20 مسلحا من «طالبان» و«القاعدة» في أفغانستان

منذ يوم

تصفية 20 قياديًا حوثيًا خلال استهداف موكب الصماد في غارة التحالف

منذ يوم

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»

منذ يوم

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى

منذ يومين

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا

منذ 3 أيام

السعودية: ندعم مقترح نقل إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة

الآن

إيرادات قناة السويس ترتفع لـ28.1 مليون دولار

الحكومة تقرر: لا استغلال للموارد الطبيعية إلا بترخيص

السيسى: نهتم بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة

«إينى» تضاعف استثماراتها البترولية فى مصر لـ20 مليار دولار

الأكثر قراءة

رئيس البرلمان: يجب الخلاص من موظفي الحكومة

تفاصيل 3 ساعات من الرعب داخل «حجيرات» قنا

حبس هشام جنينة 5 سنوات في «تصريحاته عن وثائق عنان»

«أولتراس أهلاوي» يعلن تجميد نشاطه

ألبومات الصور

«دعم مصر» يعقد اجتماعًا مع مسؤولي التنمية بالمحافظات

مدير أمن البحيرة يوجه الضباط والأفراد بحسن معاملة المواطنين

«محافظة أسوان» يعاني من الباعة الجائلين.. مواطنون: وفروا الأسواق

صورة اليوم | ياللي نهيت البنت عن فعلها.. قول للطبيعة كمان تبطل دلع

نجم الساعة

قصة «بيت المقدس» من التعارف فى طرة حتى مبايعة البغدادى

الأكثر قراءة

رئيس البرلمان: يجب الخلاص من موظفي الحكومة

تفاصيل 3 ساعات من الرعب داخل «حجيرات» قنا

حبس هشام جنينة 5 سنوات في «تصريحاته عن وثائق عنان»

«أولتراس أهلاوي» يعلن تجميد نشاطه

كشكول

تعاون مركز جون جرهارت بالجامعة الأمريكية بالقاهرة و صافولا في مسابقة ريادة الأعمال المجتمعية

محلب: دفعة عام 1967 هم "الألم والأمل" وتخرجت وسط نكسة قتلت النهار

" ثورة أمهات مصر" تطالب التعليم بضرورة الإعلان عن حوار مجتمعي

نائب وزير التعليم الألمانى الأسبق: ١٣٪ فقط من الأشخاص مبدعون

"التعليم" تصدر بيان هام بشأن الأخبار والتصريحات الكاذبة

الأمصار

روسيا تطلق قمرا اصطناعيا أوروبيا أبريل الجاري

اليابان تحذر من تخفيف الضغط عن بيونج يانج

علي أكبر ولايتي: اغتيال البطش سيوقظ الأمة الإسلامية

إصابة شاب فلسطيني بالرأس في مخيم العودة

منظومات روسية تتفوق على "جريملينز" الأمريكية في تعقب الطائرات

منوعات

«فيفا» يهنئ الأهلي بعيد الـ111

جدران «حديقة الحيوان» لوحات لـ«شلّة إسراء»: «فنون جميلة والعيشة حلوة»

روسيا تطلق قمرًا اصطناعيًا أوروبيًا

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك