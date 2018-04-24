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الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 06:01 م

العبادي: العراق لا يريد التدخل في الشأن السوري

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
أ ش أ
dostor.org/2142464

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الثلاثاء، أن العراق لا يريد التدخل في الشأن السوري، وأن الشعب السوري هو من يحدد مصيره.

وأضاف العبادي - في مؤتمر صحفي أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن "تعقيد الملف السوري والصراع في سوريا، أدى إلى بقاء داعش في هذا البلد"، لافتا إلى أن العراق سيستمر بتوجيه ضربات جوية ضد "داعش".

وأشار العبادي إلى أن الحكومة تسير بإجراءات سليمة للحد من الفساد، موضحا "نتبع إجراءات تحقيق جنائية لكشف المتورطين بالفساد وشبكاتهم"، مشددا على أن الحكومة ماضية في في حملة الإعمار والبناء وتقديم الخدمات للمواطنين.

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