القاهرة : الثلاثاء 24 أبريل 2018
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10:18 ص

مقتل 20 مسلحا من «طالبان» و«القاعدة» في أفغانستان
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الزراعة: حصاد ألف فدان قمح بالمحافظات حتى الآن
07:51 ص

اليوم.. الحكم على هشام جنينة فى واقعة «وثائق عنان»
06:22 م

تصفية 20 قياديًا حوثيًا خلال استهداف موكب الصماد في غارة التحالف
05:52 م

مدير «الاحتياجات التعبوية» بالإحصاء: استعداد تام لمواجهة أى دعوات لشل حركة الدولة
02:57 م

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»
09:51 ص

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى
01:08 ص

«التضامن»: 115 مليون جنيه تعويضات خلال عام
03:23 م

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا
03:10 م

تضم لاعب كرة سابقًا.. ضبط عصابة العملات المزورة في الإسماعيلية
08:19 م

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)
الثقافة
الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 06:00 م

بدء حفل إعلان جائزة البوكر بأبو ظبي

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
حسام الضمراني
dostor.org/2142459

بدء منذ قليل، حفل الجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر» للعام 2018 بفندق الفيرمونت باب البحر في أبوظبي، وذلك للإعلان عن اسم الرواية الفائزة فى دورة 2018.

وتم اختيار أمير تاج السر، وعزيز محمد، وإبراهيم نصرالله، وشهد الراوي، ووليد الشرفا، وديمة ونوس، في القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2018، وكشف عن أسمائهم لجنة التحكيم التي يرأسها الأكاديمي والمترجم والروائي والشاعر الأردني إبراهيم السعافين، في مؤتمر صحفي بمؤسسة عبد الحميد شومان، بعمان.

ويحصل كل من المرشحين الستة فى القائمة القصيرة على 10.000 دولار أمريكى، كما يحصل الفائز بالجائزة على 50.000 دولار أمريكى إضافية.

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