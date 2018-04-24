القاهرة : الثلاثاء 24 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:40 م

الدفع بـ«الأمن المركزى والتدخل السريع» للسيطرة على اشتباكات الحجيرات
10:18 ص

مقتل 20 مسلحا من «طالبان» و«القاعدة» في أفغانستان
09:49 ص

الزراعة: حصاد ألف فدان قمح بالمحافظات حتى الآن
07:51 ص

اليوم.. الحكم على هشام جنينة فى واقعة «وثائق عنان»
06:22 م

تصفية 20 قياديًا حوثيًا خلال استهداف موكب الصماد في غارة التحالف
05:52 م

مدير «الاحتياجات التعبوية» بالإحصاء: استعداد تام لمواجهة أى دعوات لشل حركة الدولة
02:57 م

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»
09:51 ص

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى
01:08 ص

«التضامن»: 115 مليون جنيه تعويضات خلال عام
03:23 م

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا
03:10 م

تضم لاعب كرة سابقًا.. ضبط عصابة العملات المزورة في الإسماعيلية
08:19 م

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)
حوادث
الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 05:56 م

ضبط هارب من حكم تعدٍ على موظف بمحطة سكك حديد القاهرة

المتهم
المتهم
عمرو المزيدي
dostor.org/2142449

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد القاهرة، من ضبط "ا.ح. ع" 18 سنة، محكوم عليه هارب في قضية "ضرب"، لقيامه بالتعدي بالضرب والسب للمدعو "إ. ب. ش" 42 سنة مضيف قطار (أسيوط ـ القاهرة)، وذلك لمنعه من دخول قطار المشار إليه خشية قيامه بسرقة الحقائب، حال قيام القطار المشار إليه من محطة سكك حديد القاهرة.

وبمواجهته أنكر الاتهامات المنسوبة اليه، وأمر اللواء قاسم حسين - مساعد الوزير - مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أمر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.

تحرر المحضر اللازم قسم شرطة محطة سكك حديد القاهرة، وأرسل بالطرفين لقسم شرطة شبرا لقيده وعرضه على النيابة.

موضوعات متعلقة

ضبط «عجوز» يبيع تذاكر قطار الصعيد في السوق السوداء

ضبط هارب من 20 حكمًا قضائيَّا بمحطة قطارات الجيزة

ضبط هارب أثناء سرقته محمولًا من شاب في محطة مصر

سقوط متهم بسرقة حقيبة بمحطة سكك حديد المنيا

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 6 ساعات

الدفع بـ«الأمن المركزى والتدخل السريع» للسيطرة على اشتباكات الحجيرات

منذ حوالي 11 ساعة

اليوم.. الحكم على هشام جنينة فى واقعة «وثائق عنان»

منذ يومين

تضم لاعب كرة سابقًا.. ضبط عصابة العملات المزورة في الإسماعيلية

منذ 5 أيام

الهادي: عناصر حماس أنزلوا علم مصر من الشيخ زويد بعد اقتحام السجون

منذ 5 أيام

تأييد قرار «حفظ التحقيقات» مع ورثة عاطف عبيد

منذ اسبوع

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل طالبة الطب اليمنية

الآن

إيرادات قناة السويس ترتفع لـ28.1 مليون دولار

الحكومة تقرر: لا استغلال للموارد الطبيعية إلا بترخيص

السيسى: نهتم بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة

«إينى» تضاعف استثماراتها البترولية فى مصر لـ20 مليار دولار

الأكثر قراءة

رئيس البرلمان: يجب الخلاص من موظفي الحكومة

تفاصيل 3 ساعات من الرعب داخل «حجيرات» قنا

حبس هشام جنينة 5 سنوات في «تصريحاته عن وثائق عنان»

«أولتراس أهلاوي» يعلن تجميد نشاطه

ألبومات الصور

«دعم مصر» يعقد اجتماعًا مع مسؤولي التنمية بالمحافظات

مدير أمن البحيرة يوجه الضباط والأفراد بحسن معاملة المواطنين

«محافظة أسوان» يعاني من الباعة الجائلين.. مواطنون: وفروا الأسواق

صورة اليوم | ياللي نهيت البنت عن فعلها.. قول للطبيعة كمان تبطل دلع

نجم الساعة

قصة «بيت المقدس» من التعارف فى طرة حتى مبايعة البغدادى

الأكثر قراءة

رئيس البرلمان: يجب الخلاص من موظفي الحكومة

تفاصيل 3 ساعات من الرعب داخل «حجيرات» قنا

حبس هشام جنينة 5 سنوات في «تصريحاته عن وثائق عنان»

«أولتراس أهلاوي» يعلن تجميد نشاطه

كشكول

تعاون مركز جون جرهارت بالجامعة الأمريكية بالقاهرة و صافولا في مسابقة ريادة الأعمال المجتمعية

محلب: دفعة عام 1967 هم "الألم والأمل" وتخرجت وسط نكسة قتلت النهار

" ثورة أمهات مصر" تطالب التعليم بضرورة الإعلان عن حوار مجتمعي

نائب وزير التعليم الألمانى الأسبق: ١٣٪ فقط من الأشخاص مبدعون

"التعليم" تصدر بيان هام بشأن الأخبار والتصريحات الكاذبة

الأمصار

روسيا تطلق قمرا اصطناعيا أوروبيا أبريل الجاري

اليابان تحذر من تخفيف الضغط عن بيونج يانج

علي أكبر ولايتي: اغتيال البطش سيوقظ الأمة الإسلامية

إصابة شاب فلسطيني بالرأس في مخيم العودة

منظومات روسية تتفوق على "جريملينز" الأمريكية في تعقب الطائرات

منوعات

«فيفا» يهنئ الأهلي بعيد الـ111

جدران «حديقة الحيوان» لوحات لـ«شلّة إسراء»: «فنون جميلة والعيشة حلوة»

روسيا تطلق قمرًا اصطناعيًا أوروبيًا

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك