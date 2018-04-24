ضبط هارب من حكم تعدٍ على موظف بمحطة سكك حديد القاهرة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد القاهرة، من ضبط "ا.ح. ع" 18 سنة، محكوم عليه هارب في قضية "ضرب"، لقيامه بالتعدي بالضرب والسب للمدعو "إ. ب. ش" 42 سنة مضيف قطار (أسيوط ـ القاهرة)، وذلك لمنعه من دخول قطار المشار إليه خشية قيامه بسرقة الحقائب، حال قيام القطار المشار إليه من محطة سكك حديد القاهرة.



وبمواجهته أنكر الاتهامات المنسوبة اليه، وأمر اللواء قاسم حسين - مساعد الوزير - مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أمر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.



تحرر المحضر اللازم قسم شرطة محطة سكك حديد القاهرة، وأرسل بالطرفين لقسم شرطة شبرا لقيده وعرضه على النيابة.

