القاهرة : الثلاثاء 24 أبريل 2018
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اقتصاد
الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 04:46 م

إيرادات قناة السويس ترتفع لـ28.1 مليون دولار

قناة السويس
قناة السويس
الدستور
dostor.org/2142368

ارتفعت إيرادات مصر من قناة السويس بنحو 28.1 مليون دولار في مارس 2018، بزيادة قدرها 6.4% على أساس شهري.

وأوضحت البيانات أن إيرادات قناة السويس ارتفعت إلى 463.9 مليون دولار في مارس الماضي، مقابل 435.8 مليون دولار في فبراير السابق له.

ومؤخرا، ذكر مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن إيرادات القناة ارتفعت 12.9% خلال الربع الأول من 2018، لتصل إلى 1.351 مليار دولار، مقابل 1.196 ملياردولار بالربع المقارن من 2017.

وسجلت إيرادات قناة السويس ارتفاعًا بمقدار 5.4% خلال عام 2017، لتحقق مستوى 5.3 مليار دولار.

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