سعد الصغير وحسين السلمان في طابا هايتس

لا تزال طابا هايتس تمتع جمهورها بحفلات الربيع، التي يتألق فيها نجوم الأغنية لتقدم حفلات فنية، وكأنها عرس شهري على مدار العام، وكان آخرهم حفل سلطان الطرب جورج وسوف، وشمس الغنية نجوى كرم وملحم زين، والتى نالت أصداء عربية قوية.



يستقبل شاطئ «الوكالة» نهاية هذا الأسبوع، حفلين الأول للمصري سعد الصغير، الذى أشعل حماس الجاليات العربية العام الماضي بحفله المميز، ليتكرر التعاون مرة ثانية، والنجم الأردني حسين سليمان الذى سيحيي حفل الخميس، التى تنظمه شركة مونتانا للسياحة والسفر، بالتعاون مع منتجعات طابا هايتس.



والإشراف المسرحي والتنظيم لمنظم الحفلات هاني حسن، الذي قدم على مدار عام ونصف العام أهم الحفلات لنجوم الغناء على أرض طابا الحبيبة منهم شيرين عبدالوهاب، فارس كرم، وائل جسار، معين شريف، وآخرين، التى يشرف على تنظيمها عماد الطرابيشي ممثل المالك لمجموعة أوراسكوم، والهدف من الحفلات هو تنشيط السياحة في منطقة جنوب سيناء، التى بدأت بالفعل في استرداد نسبة كبيرة من السياحة والإشغالات بالمنطقة.