القاهرة : الثلاثاء 24 أبريل 2018
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مصر
الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 04:41 م

الحكومة تقرر: لا استغلال للموارد الطبيعية إلا بترخيص

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
هيام النحاس
dostor.org/2142359

قرر مجلس الوزراء سرعة الانتهاء من إعداد اتفاقية بقانون تتضمن تحديد أماكن تواجد الرمال السوداء بجمهورية مصر العربية بالخرائط والإحداثيات وإرسالها إلى مجلس النواب لإقرارها.

وذلك لتعظيم دور الشركة المصرية للرمال السوداء التي تم تأسيسها بموجب أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 برأسمال مصدر ومرخص بمليار جنيه، والتي تعمل منذ تأسيسها على التنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن واستخلاصها من الرمال السوداء، فضلًا عن تقديم الاستشارات الهندسية والإشراف على التنفيذ.

كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة ألا تستغل الموارد الطبيعية إلا بترخيص حفاظًا على الثروات الطبيعية للبلاد، حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة استمرار التنسيق بين أجهزة الدولة المعنية لتذليل العقبات التي تواجه الشركة.

يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية والقيمة المضافة بما يساعد على زيادة العوائد المتوقعة منها ويعمل على إيجاد فرص عمل جديدة، إضافة إلى تنمية المناطق الموجودة بها تلك الموارد الطبيعية.

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