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الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 04:26 م

«روساتوم» تعلن المرحلة التالية فى تطوير الطاقة النووية العالمية

الطاقة النووية
الطاقة النووية
أش أ
dostor.org/2142344

أعلنت المؤسسة النووية الوطنية فى الاتحاد الروسي (روساتوم) أن المرحلة التالية فى تطوير الطاقة النووية العالمية ستكون إغلاق دورة الوقود النووى، حيث تعمل روسيا على إنشاء قاعدة تكنولوجية لإغلاق دورة الوقود النووى باستخدام مفاعلات النيوترونات السريعة.

وذكرت المؤسسة الروسية، فى بيان اليوم الثلاثاء، حول مشاركتها في مؤتمر دورة الوقود النووي العالمي 2018 في مدريد، والذي ينظمه معهد الطاقة النووية والرابطة النووية العالمية، أنها تواصل التجارب على وقود ريميكس، وهو الوقود الذى يمكن إعادة تدويره عدة مرات وسيكون قادرًا على زيادة كفاءة استخدام اليورانيوم بشكل كبير فى مفاعلات الماء الخفيف، مشيرة إلى أن هناك مشروعًا آخر مهمًا فى الصناعة النووية الروسية خاصًا بدورة الوقود النووى، حيث يتم تطوير وقود نووى مقاوم للحوادث.

وتم خلال المؤتمر الإعلان عن تعيين كيريل كوماروف، النائب الأول لمدير روساتوم الحكومية، مدير وحدة التنمية والأعمال الدولية، في منصب رئيس مجلس محافظى الرابطة النووية العالمية (WNA).

وخلال المؤتمر ناقش ممثلو الشركات الرائدة فى الصناعة النووية العالمية القضايا الحالية لتطوير تكنولوجيات دورة الوقود النووي.

وقال آندريه روجديستفين، رئيس المركز الإقليمى لروساتوم الحكومية فى غرب أوروبا: "الطاقة النووية والتقنيات النووية لديها إمكانات هائلة لمواجهة التحديات العالمية لتنمية الطاقة المستدامة، وتحتاج هذه الصناعة حاليا لتطوير تكنولوجيات جديدة في جميع مراحل دورة العمل لتحسين فعاليتها، من حيث التكلفة وتحقيق الأهداف الدولية للحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون".

كما قدم ميخائيل باريشنيكوف، ممثل الشركة المساهمة "تيخ سناب اكسبورت"، تقريرًا عن تطوير تكنولوجيات مبتكرة لمعالجة الوقود النووى المستهلك والنفايات المشعة وآفاق تسويقها، حيث قال: "إن تقنيات روساتوم للتعامل مع النفايات المشعة والصناعية، بما في ذلك فصل وتصنيف نفايات تسمح لمستخدميها بإعادة النفايات ذات المستوى المتوسط فقط التي لا تتطلب العزل العميق تحت الأرض".

يذكر أن الشركة المساهمة "تيخ سناب إكسبورت" واحدة من أكبر الموردين في العالم لمنتجات دورة الوقود النووى، وتقوم بتوفير جزء كبير من احتياجات المفاعلات ذات التصاميم الأجنبية في خدمات تخصيب اليورانيوم، وتدخل ضمن محيط إدارة روساتوم الحكومية.

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