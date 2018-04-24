«إينى» تضاعف استثماراتها البترولية فى مصر لـ20 مليار دولار

كشفت شركة "إينى" الإيطالية عن خطتها الاستثمارية خلال 2018 فى مصر، وذلك من خلال ضخ مزيد من الاستثمارات البترولية لتنمية حقولها بمناطق امتيازها، والدخول فى المزايدات العالمية التى ستطرحها وزارة البترول خلال مايو المقبل فى عدة مناطق بالبحر المتوسط والبحر الأحمر لأكثر من 22 منطقة بالبحرين "المتوسط" و"الأحمر"، ومضاعفة الاستثمارات من 18 مليار دولار إلى 20 مليار دولار خلال العام الجارى.



كما تستهدف شركة "إينى"، رفع إنتاج حقل "ظهر" إلى 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا خلال النصف الأول من مايو المقبل، ثم يصل الإنتاج إلى نحو مليارى قدم مكعب يوميًا فى نهاية العام الجاري، وإلى 2.7 مليار قدم خلال 2019.



وبدأت "إينى" الأسبوع الجارى ضخ الغاز الطبيعى من آخر آبار المرحلة الاولى من حقل ظهر إلى الشبكة القومية للغازات، وتبدأ بعد ذلك خلال النصف من مايو المقبل فى أعمال المرحلة الثانية من "ظهر".



وأعلنت "إينى" في أغسطس 2015، عن اكتشاف حقل "ظهر" بعد توقيعها اتفاقية فى يناير 2014 مع وزارة البترول المصرية، والشركة القابضة للغازات "إيجاس".



وأعلنت الحكومة المصرية، فى نهاية العام الماضى بدء الإنتاج رسميًا من الحقل، بمتوسط إنتاج يومى مبدئى يبلغ 350 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.



وتمتلك شركة " إينى" الإيطالية حاليًا 50% من الحقل و30% لشركة روسنفت الروسية وشركة "بى بى" 10% و10% لشركة "مبادلة للبترول" الإماراتية، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار.



تعمل "إينى" فى مصر منذ عام 1955، من خلال شركة أيوك التابعة لها، حيث تعد من إحدى الشركات الكبرى، وشريكًا رئيسيًا لمصر فى عملية إنتاج البترول والغاز.



وضاعفت إينى استثماراتها فى مصر إلى نحو 20 مليار دولار، منها 14 مليار دولار فى حقل ظهر فقط، وعلى الرغم من بيع إينى نحو نصف حصتها فى حقل ظهر لشركات روسية وبريطانية وفرنسية، وشركة "مبادل" للبترول الإماراتية، إلا أنها سحبت أيضًا بعض استثماراتها الأخرى من بعض الدول الأجنبية، لزيادة استثماراتها فى مصر والدخول فى مشروعات أخرى بمنطقتى شمال الحماد وشمال رأس العش بالبحر المتوسط، قبالة السواحل المصرية، لتصبح مصر من أكبر الدول التى تستحوذ على نصيب الأسد فى حجم استثمارات إينى الإيطالية من إجمالى 53 دولة تعمل بها إينى، ويمثل إنتاج إينى نحو 35% من إنتاج الغاز الطبيعى فى مصر.