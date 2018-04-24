القاهرة : الثلاثاء 24 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:40 م

الدفع بـ«الأمن المركزى والتدخل السريع» للسيطرة على اشتباكات الحجيرات
10:18 ص

مقتل 20 مسلحا من «طالبان» و«القاعدة» في أفغانستان
09:49 ص

الزراعة: حصاد ألف فدان قمح بالمحافظات حتى الآن
07:51 ص

اليوم.. الحكم على هشام جنينة فى واقعة «وثائق عنان»
06:22 م

تصفية 20 قياديًا حوثيًا خلال استهداف موكب الصماد في غارة التحالف
05:52 م

مدير «الاحتياجات التعبوية» بالإحصاء: استعداد تام لمواجهة أى دعوات لشل حركة الدولة
02:57 م

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»
09:51 ص

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى
01:08 ص

«التضامن»: 115 مليون جنيه تعويضات خلال عام
03:23 م

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا
03:10 م

تضم لاعب كرة سابقًا.. ضبط عصابة العملات المزورة في الإسماعيلية
08:19 م

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)
اقتصاد
الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 04:25 م

«إينى» تضاعف استثماراتها البترولية فى مصر لـ20 مليار دولار

شركة إينى الإيطالية
شركة "إينى" الإيطالية
سيد ابراهيم
dostor.org/2142342

كشفت شركة "إينى" الإيطالية عن خطتها الاستثمارية خلال 2018 فى مصر، وذلك من خلال ضخ مزيد من الاستثمارات البترولية لتنمية حقولها بمناطق امتيازها، والدخول فى المزايدات العالمية التى ستطرحها وزارة البترول خلال مايو المقبل فى عدة مناطق بالبحر المتوسط والبحر الأحمر لأكثر من 22 منطقة بالبحرين "المتوسط" و"الأحمر"، ومضاعفة الاستثمارات من 18 مليار دولار إلى 20 مليار دولار خلال العام الجارى.

كما تستهدف شركة "إينى"، رفع إنتاج حقل "ظهر" إلى 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا خلال النصف الأول من مايو المقبل، ثم يصل الإنتاج إلى نحو مليارى قدم مكعب يوميًا فى نهاية العام الجاري، وإلى 2.7 مليار قدم خلال 2019.

وبدأت "إينى" الأسبوع الجارى ضخ الغاز الطبيعى من آخر آبار المرحلة الاولى من حقل ظهر إلى الشبكة القومية للغازات، وتبدأ بعد ذلك خلال النصف من مايو المقبل فى أعمال المرحلة الثانية من "ظهر".

وأعلنت "إينى" في أغسطس 2015، عن اكتشاف حقل "ظهر" بعد توقيعها اتفاقية فى يناير 2014 مع وزارة البترول المصرية، والشركة القابضة للغازات "إيجاس".

وأعلنت الحكومة المصرية، فى نهاية العام الماضى بدء الإنتاج رسميًا من الحقل، بمتوسط إنتاج يومى مبدئى يبلغ 350 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.

وتمتلك شركة " إينى" الإيطالية حاليًا 50% من الحقل و30% لشركة روسنفت الروسية وشركة "بى بى" 10% و10% لشركة "مبادلة للبترول" الإماراتية، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار.

تعمل "إينى" فى مصر منذ عام 1955، من خلال شركة أيوك التابعة لها، حيث تعد من إحدى الشركات الكبرى، وشريكًا رئيسيًا لمصر فى عملية إنتاج البترول والغاز.

وضاعفت إينى استثماراتها فى مصر إلى نحو 20 مليار دولار، منها 14 مليار دولار فى حقل ظهر فقط، وعلى الرغم من بيع إينى نحو نصف حصتها فى حقل ظهر لشركات روسية وبريطانية وفرنسية، وشركة "مبادل" للبترول الإماراتية، إلا أنها سحبت أيضًا بعض استثماراتها الأخرى من بعض الدول الأجنبية، لزيادة استثماراتها فى مصر والدخول فى مشروعات أخرى بمنطقتى شمال الحماد وشمال رأس العش بالبحر المتوسط، قبالة السواحل المصرية، لتصبح مصر من أكبر الدول التى تستحوذ على نصيب الأسد فى حجم استثمارات إينى الإيطالية من إجمالى 53 دولة تعمل بها إينى، ويمثل إنتاج إينى نحو 35% من إنتاج الغاز الطبيعى فى مصر.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا

منذ أقل من شهر

«أرامكو» السعودية الشركة الأكثر ربحية في العالم

منذ أقل من شهر

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا

منذ أقل من شهر

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا

منذ أقل من شهر

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد

منذ أقل من شهر

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه

الآن

«فيسبوك» تعلن قواعد سرية

«الجارديان»: البرلمان المصري ينقذ السياح من المضايقات

بعد الوصول للمرتبة الثامنة عالميًا.. نرصد حال مرضى السكر في مصر (انفوجراف)

مبارك الجنيبي: «زايد» كان قائدًا ملهمًا وأوصى أبناءه بدعم مصر

الأكثر قراءة

رئيس البرلمان: يجب الخلاص من موظفي الحكومة

تفاصيل 3 ساعات من الرعب داخل «حجيرات» قنا

حبس هشام جنينة 5 سنوات في «تصريحاته عن وثائق عنان»

مسلمو فرنسا ينددون بدعوة ساركوزى لإبطال سور من القرآن

ألبومات الصور

«دعم مصر» يعقد اجتماعًا مع مسؤولي التنمية بالمحافظات

مدير أمن البحيرة يوجه الضباط والأفراد بحسن معاملة المواطنين

«محافظة أسوان» يعاني من الباعة الجائلين.. مواطنون: وفروا الأسواق

صورة اليوم | ياللي نهيت البنت عن فعلها.. قول للطبيعة كمان تبطل دلع

نجم الساعة

قصة «بيت المقدس» من التعارف فى طرة حتى مبايعة البغدادى

ads
الأكثر قراءة

رئيس البرلمان: يجب الخلاص من موظفي الحكومة

تفاصيل 3 ساعات من الرعب داخل «حجيرات» قنا

حبس هشام جنينة 5 سنوات في «تصريحاته عن وثائق عنان»

مسلمو فرنسا ينددون بدعوة ساركوزى لإبطال سور من القرآن

كشكول

التبول اللاإرادي عند الأطفال.. أسبابه وطرق علاجه

منسقة تمرد تطالب الوزير بنشر كتيب لشرح نظام "التعليم الجديد"

وزير التعليم العالي يبحث التعاون مع السفير الفرنسي بالقاهرة

بروتوكول تعاون بين "الإبداع الإعلامي" و"الفنون التطبيقية" لتفعيل دور الشباب

ننشر تعليمات "المعاهد الأزهرية" المنظمة لامتحانات الثانوية

الأمصار

ملك الأردن يلتقي بمسؤول في القوات المسلحة الباكستانية

إيران تهدد المتظاهرين بالإعدام الجماعي

طائرات تركية تقصف مناطق حدودية شمالي محافظة دهوك العراقية

مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية تخفف معاناة الشعب الصومالي

غدًا.. انطلاق فعاليات «صنع في سوريا» بموسكو

منوعات

روسيا تطلق قمرًا اصطناعيًا أوروبيًا

بالفيديو.. الإمارات تعين أصغر موظف للسعادة فى العالم

المدافع البريطانية تدوى ترحيبا بقدوم الأمير الصغير

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك