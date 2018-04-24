الأمم المتحدة تطلب تحقيقات عن إعدامات محتملة لمتظاهرين فى نيكاراجوا

طلبت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من نيكاراجوا فتح "تحقيقات مستقلة وشفافة وسريعة" فى ضحايا التظاهرات احتجاجًا على إصلاح رواتب التقاعد، منددة بإعدامات غير "مشروعة" محتملة.



وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ليز ثروسل، خلال مؤتمر صحفى فى جنيف: "إننا قلقون بسبب وفيات قد ترقى إلى إعدامات غير مشروعة".



وأضافت نطلب من سلطات نيكاراجوا الحرص على فتح تحقيقات سريعة ومعمقة ومستقلة وشفافة حول هذه الوفيات.



وأوضحت أنه من الضرورى فتح تحقيق حول ادعاءات باستخدام الشرطة وقوات الأمن الأخرى القوة المفرطة حيال المتظاهرين.



وتابعت: "إننا قلقون أيضًا من معلومات مفادها أن عشرات الأشخاص جرحوا أو اعتقلوا فى الأيام الأخيرة".