السيسى: مصر تبنت استراتيجية طموحة لتطوير منظومة الكهرباء

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن الدولة تبنت استراتيجية شاملة وطموحة لتطوير منظومة الكهرباء بشكل كامل، على مستوى الجمهورية، شملت بناء محطات توليد جديدة وتطوير البنية التحتية وشبكة التوزيع ومحطات التحكم، فضلًا عن رفع كفاءة مختلف معدات التشغيل الخاصة بالكهرباء، مشيرًا إلى أن هذا التطور يؤهل مصر لأن تصبح جسرًا لنقل الكهرباء بين دول المنطقة والدول الأوروبية فى إطار مشروعات الربط الكهربائى.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، ميجيل آرياس كانتيه، مفوض الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبى، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وسفير الاتحاد الأوروبى فى القاهرة.



وأعرب الرئيس عن تقدير مصر للتعاون القائم مع الاتحاد الأوروبى فى العديد من المجالات، والأهمية التي توليها لعلاقتها الاستراتيجية مع الاتحاد، وتطلعها للتعاون معه فى مجال الطاقة.



واستعرض الرئيس، خلال اللقاء، التطور الكبير الذى شهده قطاع الكهرباء في مصر خلال الأعوام القليلة الماضية.



وأوضح أن مصر كانت من أوائل الدول التى أعربت عن استعدادها للتعاون مع دول الجوار فى مجال الغاز، في ظل امتلاك مصر للبنية الأساسية من مصانع الإسالة والموانئ وشبكات خطوط الغاز، مدعومة بعلاقات سياسية متميزة مع مختلف دول المنطقة، فضلًا عن تمتعها باستقرار سياسى وأمني نابع من إرادة شعبية قوية.



ومن جانبه، أشار المفوض الأوروبى إلى تميز العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبى، خاصة العلاقات الاقتصادية والتجارية، مؤكدًا الحرص على تعزيزها وتكثيف التعاون المشترك مع مصر في مجال الطاقة، مشيدًا بالإنجازات التي شهدتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية، معربًا عن إعجابه بما تم إنجازه من مشروعات في مصر نفذتها أيادٍ وخبرات مصرية في زمن قياسي.



كما رحب المفوض الأوروبى بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع وزارتى الكهرباء والبترول حول الشراكة الاستراتيجية فى مجال الطاقة بين مصر والاتحاد الأوروبى، والتى تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في هذا القطاع، ودعم تطوير قطاعات البترول والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة.



وأكد كانتيه أن مصر أصبحت محورًا مهمًا للغاز فى المنطقة في ظل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، فضلًا عن اكتشافات الغاز الأخيرة التى تؤهلها للانتقال إلى مرحلة التصدير مستقبلًا، كما أصبحت سوقًا جاذبة للاستثمار فى مجال الغاز والبترول، بما يساعدها على التحول لتصبح مركزًا رئيسيًا للطاقة، مؤكدًا مساندة الاتحاد الأوروبى لخطط مصر في تصدير الغاز المسال، فى ظل اهتمام الاتحاد بتنويع مصادره من الطاقة، كما أكد أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح نحو التحول إلى اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة.



وتناول اللقاء كذلك التباحث حول موضوعات البيئة وتغير المناخ، حيث أكد الرئيس اهتمام مصر بهذه الموضوعات لإدراكها خطورة التداعيات السلبية الناجمة عن تغير المناخ، فضلًا عن آثارها الاقتصادية والاجتماعية وارتباطها المباشر بعملية التنمية، مؤكدًا أهمية الالتزام الدولي بالعمل الجماعي لمواجهة مشاكل وتداعيات تغير المناخ، فضلًا عن أهمية العمل على مساعدة الدول النامية في توفير التمويل اللازم لتمكينها من تنفيذ التزاماتها في هذا الإطار.



وأكد المفوض الأوروبي على تقديره للدور الإيجابي لمصر، وجهودها الحثيثة التى تبذلها فى المفاوضات الدولية الخاصة بتغير المناخ، ولتعزيز العمل المشترك في القارة الإفريقية لمواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ، مشيرًا إلى الحرص على تكثيف التشاور والتنسيق مع مصر في هذا المجال خلال الفترة المقبلة.