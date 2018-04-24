القاهرة : الثلاثاء 24 أبريل 2018
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اليوم.. الحكم على هشام جنينة فى واقعة «وثائق عنان»
06:22 م

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05:52 م

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02:57 م

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»
09:51 ص

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى
01:08 ص

«التضامن»: 115 مليون جنيه تعويضات خلال عام
03:23 م

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03:10 م

تضم لاعب كرة سابقًا.. ضبط عصابة العملات المزورة في الإسماعيلية
08:19 م

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الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 04:17 م

ماكرون لـ«ترامب»: نستطيع معًا أن نقضي على الإرهاب

ترامب و ماكرون
ترامب و ماكرون
dostor.org/2142326

أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قدرة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا على دحر الإرهاب فى العالم، موجهًا حديثه لـ"ترامب" قائلا: "نستطيع معا أن نقضى على الإرهاب، وأنتم فى خط المواجهة سواء فى كل أرجاء العالم أو أفريقيا".

وأيد الرئيس ماكرون، خلال حفل استقباله بالبيت الأبيض، حظر الأسلحة النووية، مضيفا: "نستطيع أن نبنى رخاء لشعوبنا من أجل الحرية والتجارة بين الدولتين، كما نستطيع أن نعمل من أجل حماية الأرض والمناخ والنضال من أجل الحرية، ونستطيع معا إرساء الديمقراطية وهزيمة الشر".

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