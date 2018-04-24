ماكرون لـ«ترامب»: نستطيع معًا أن نقضي على الإرهاب

أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قدرة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا على دحر الإرهاب فى العالم، موجهًا حديثه لـ"ترامب" قائلا: "نستطيع معا أن نقضى على الإرهاب، وأنتم فى خط المواجهة سواء فى كل أرجاء العالم أو أفريقيا".



وأيد الرئيس ماكرون، خلال حفل استقباله بالبيت الأبيض، حظر الأسلحة النووية، مضيفا: "نستطيع أن نبنى رخاء لشعوبنا من أجل الحرية والتجارة بين الدولتين، كما نستطيع أن نعمل من أجل حماية الأرض والمناخ والنضال من أجل الحرية، ونستطيع معا إرساء الديمقراطية وهزيمة الشر".