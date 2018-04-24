«تجارة دمشق»: حان الوقت المناسب لإعادة إعمار سوريا

قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق وعضو مجلس اتحاد غرف التجارة السورية، أبوالهدى اللحام، إن زيارة الوفد السورى إلى مدينة يالطا الروسية مهمة جدًا وستمهد الطريق لتحقيق التعاون الاقتصادى والعلمى والفنى بين البلدين.



وقال اللحام: «اليوم هو الوقت الأنسب لإعادة إعمار سوريا وإنعاش اقتصاد البلاد وزيادة استثماراتنا فى سوريا، والبدء بدعم الاقتصاد الوطنى من جديد بكل طاقاتنا».



وأوضح أن سوريا اليوم بحاجة لاستثمار سريع، مشيرًا إلى وجود الكثير من الشركات العالمية التى تنتظر فرص الاستثمار فى البلاد بالتعاون مع رجال أعمال سوريين.



وتابع: «نحن نحاول إيجاد مصلحة مشتركة بين المستثمرين فى يالطا والمستثمرين فى سوريا وذلك فيما يفيد البلدين وخاصة فى مجال البناء، بسبب وجود عدد كبير من المناطق المتضررة والمهدمة فى سوريا».