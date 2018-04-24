البحرين: 21 يونيو المقبل الحكم في قضية التخابر مع قطر

قال المحامي العام البحريني، المستشار أسامة العوفي، إن المحكمة الكبرى الجنائية استكملت اليوم الثلاثاء النظر في قضية المتهمين بالتخابر مع قطر، وهم الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني علي سلمان علي أحمد، وحسن علي جمعة سلطان، وعلي مهدي علي الأسود.



وأحالت النيابة العامة المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة بتهمة التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية، لإسقاط نظام الحكم في البلاد، وتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية، ومعلومات عن الأوضاع الداخلية بالبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة، والنيل من هيبة المملكة واعتبارها، وفقًا لما ذكرته صحيفة "الأيام" البحرينية اليوم الثلاثاء.



وانعقدت المحاكمة، اليوم، في جلسة علنية بحضور المتهم الأول ومعه محاموه، واستكملت النيابة العامة مرافعتها بالرد والتعقيب على المتهم الأول وفندت ما أبداه من دفاع، وأبرزت في مرافعتها أدلةً إضافية استخلصتها مما قدمه الدفاع نفسه من تسجيلات في الجلسات السابقة، ما يؤكد فضلًا عن الأدلة القائمة في القضية صحة الاتهامات المسندة إلى المتهمين.



وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 21 يوينو 2018.