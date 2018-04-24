«بيكر مكنزى» تفوز بجائزة أفضل مكتب محاماة بالشرق الأوسط

فازت شركة المحاماة الدولية الرائدة "بيكر مكنزى" بجائزة "أفضل مكتب محاماة للتنظيمات والتحقيقات للعام" خلال حفل جوائز الشرق الأوسط القانونية لعام 2018، الذى نظمته رابطة المستشارين القانونيين فى الشرق الأوسط ومجلة "Legal Week" فى دبى بتاريخ 19 أبريل 2018.



شهد حفل توزيع الجوائز تكريم الإنجازات البارزة فى مجال الاستشارات القانونية وتم تحديد الفائزين من قبل لجنة تحكيم مستقلة تضم نخبة مميزة من الأفراد الأكثر خبرة في هذا القطاع.



كما تم ترشيح بيكر مكنزى فى سبع فئات أخرى، ويأتي هذا على خلفية فوز الشركة بجائزة "أفضل فريق فى قسم التقاضي للعام"، فى عام 2017 وجائزة "أفضل فريق للتنظيمات والتحقيقات للعام" في عام 2016.



وقال الدكتور حبيب الملا، رئيس مجلس الإدارة لشركة بيكر مكنزى: «إنه لشرف كبير أن نفوز بجائزة "أفضل فريق للتنظيمات والتحقيقات للعام" فى جوائز الشرق الأوسط القانونية لهذا العام، ويواجه عملاؤنا نشاطًا عالميًا متزايدًا في مجال التنظيمات والإنفاذ، ونحن ملتزمون بتسهيل سير أعمالهم من خلال اللوائح التنظيمية الوطنية والدولية المختلفة، بالإضافة إلى مساعدتهم على السيطرة في الأوقات الأزمات».



جدير بالذكر أن هذه هى المرة الرابعة خلال الأشهر الاثنى عشر الماضية التي تم فيها تكريم بيكر مكنزى في الشرق الأوسط.



وحصلت الشركة في عام 2018 على جائزة "أفضل مكتب للاستشارات القانونية والخدمات المالية المتعلقة بالدمج والاستحواذ فى الشرق الأوسط" للعام في حفل "ميرجر ماركت" لتوزيع جوائز عمليات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط، وعلى جائزة "أفضل مكتب للاستشارات القانونية لعمليات الدمج والاستحواذ فى مجالات الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا" لعام 2017 وعلى جائزة "أفضل مكتب محاماة للتنظيمات والتحقيقات" خلال حفل جوائز الشرق الأوسط القانونية الذى نظمته مجموعة محامى الشركات فى الشرق الأوسط ومجلة "Legal Week" لنفس العام.