دى ميستورا: إدلب تشكل تحديًا جديدًا كبيرًا

حض مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دى ميستورا، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولى على الحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية جديدة فى منطقة إدلب التى تسيطر عليها فصائل المعارضة، ويرجح أن تكون الهدف المقبل للنظام السورى.



وقال دى ميستورا، فى اجتماع للمانحين فى بروكسل، إن إدلب قد تواجه نفس مصير حلب التى سيطر عليها النظام فى هجوم بدعم من روسيا أواخر 2016، والغوطة الشرقية التى استعادها مطلع أبريل الحالي.



وصرح في مؤتمر صحفي مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى فيديريكا موغيرنى: «نحن كنا ولا نزال قلقين إزاء الجانب الإنسانى فى إدلب، لأنها التحدى الكبير الجديد مع 2.5 مليون شخص».