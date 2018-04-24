القاهرة : الثلاثاء 24 أبريل 2018
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الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 04:11 م

خاص.. «التموين»: استلام نصف مليون طن قمح خلال 8 أيام

قمح
قمح
صلاح عامر
dostor.org/2142314

كشف مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن غرفة العمليات بالوزارة، والمشكلة من التموين برئاسة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وأعضاءها من بنك التنمية والائتمان الزراعي، ووزارة الزراعة، والصوامع، والمطاحن، والرقابة على الصادرات والواردات، رصدت الكميات الموردة من الأقماح المحلية من خلال الجهات المسوقة، وبلغت نحو نصف مليون طن خلال 8 أيام ماضية منذ بدء عمليات التوريد في منتصف أبريل الجاري.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن غرفة العمليات تتابع عمليات توريد الأقماح المحلية بأسعار تتراوح ما بين 570 جنيهًا للإردب درجة نقاوة 22.5 قيراط، و585 جنيهًا للإردب درجة نقاوة 23 قيراطًا، و600 جنيه لدرجة نقاوة 23.5 قيراط أمام الجهات المسوقة، والتي تتمثل في الصوامع والمطاحن والبنك الزراعي.

ولفت إلى استمرار كافة نقاط التجميع والتخزين التابعة للجهات المسوقة في استلام الأقماح المحلية يوميًا.

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