القاهرة : الثلاثاء 24 أبريل 2018
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الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 04:09 م

مصرع شخص سقطت عليه لوحة إعلانية بالإسكندرية

صوره من الحدث
صوره من الحدث
الإسكندرية - أحمد عاشور
dostor.org/2142311

سقطت منذ قليل لوحة إعلانية كبرى أعلى عقار بمنطقة استانلى شرق الإسكندرية، مما أدى إلى وفاة شخص، وتم نقله إلى المشرحة.

تلقى اللواء مصطفى النمر، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف عبدالحميد، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد بوقوع لوحة إعلانية تجارية بأعلى العقارات على البحر، بمنطقة ستانلي.

وعلى الفور انتقل ضباط الحماية المدنية، ومأمور قسم شرطة الرمل أول إلى محل البلاغ، وتبين سقوط لوحة إعلانية أعلى مبنى شرق المحافظة، مما أدى إلى وفاة شخص.

تحرر محضر إداري قسم شرطة الرمل أول، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

مصرع شخص سقطت عليه لوحة إعلانية بالإسكندرية
مصرع شخص سقطت عليه لوحة إعلانية بالإسكندرية
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