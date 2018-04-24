الخميس.. ندوة تثقيفية وطنية بجنوب سيناء

يعقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الخميس المقبل، ندوة تثقيفية وطنية بمناسبة الاحتفال بالذكرى 45 لتحرير سيناء، بقاعة الديوان العام في مدينة طور سيناء.



يشارك في الندوة اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ جنوب سيناء السابق، اللواء حمدى بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب والخبير الاستراتيجى، اللواء طيار هشام الحلبى، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، وعدد من المحافظين السابقين لجنوب سيناء، واللواء طارق مجاهد مدير أمن جنوب سيناء.



تتضمن الندوة الحديث عن العملية سيناء 2018، وكيفية الحفاظ على الأمن القومى، وذكريات بخيت عن حرب ـكتوبر وسيناء، وعلاقتة ببدو جنوب سيناء.



وتهدف الندوة زرع الانتماء فى نفوس الشباب وتمسكهم بالأرض، والدفاع عن الوطن والتصدى للإرهاب والأفكار الهدامة.